Вышел первый трейлер хоррора OD Хидео Кодзимы

Легендарный японский геймдизайнер Хидео Кодзима представил почти 3,5-минутный трейлер своего будущего хоррора OD. Ролик был показан на мероприятии Beyond The Strand, посвященном 10-летию студии Kojima Productions.

Трейлер получил подзаголовок «Стук» (Knock). Из частично скрытого текста титров можно понять, что события игры происходят через 10 лет после некоего ужасного инцидента, когда что-то проклятое снова появилось.

О самой игре пока известно немного: она создается на движке Unreal Engine 5, а главную героиню играет София Лиллис («Оно»). Также в проекте задействованы актеры Хантер Шафер («Эйфория») и Удо Кир («Танцующая в темноте», «Догвилль», «Меланхолия») и режиссер Джордан Пил — автор хорроров «Прочь» и «Мы».

Сроки выхода OD пока не называются. По словам главы Microsoft Gaming Фила Спенсера, разработка игры «идет полным ходом».

«OD — смелый, уникальный проект, разработку которого мы всецело поддерживаем, выполняя как техническую, так и закулисную работу. У нас есть одна цель — воплотить замысел Кодзимы-сана в жизнь для всех игроков, где бы они ни находились, и мы с нетерпением ждем, когда игроки смогут оценить его», — цитирует Спенсера издание IGN.



