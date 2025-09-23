НАВЕРХ
#Онлайн-игры #Приключения #Ролевые игры #Консоли #Платформеры #Симуляторы

Вышел первый трейлер хоррора OD Хидео Кодзимы

Источник:
IGN
148 0
Фото: © Kojima Productions

Легендарный японский геймдизайнер Хидео Кодзима представил почти 3,5-минутный трейлер своего будущего хоррора OD. Ролик был показан на мероприятии Beyond The Strand, посвященном 10-летию студии Kojima Productions.

Трейлер получил подзаголовок «Стук» (Knock). Из частично скрытого текста титров можно понять, что события игры происходят через 10 лет после некоего ужасного инцидента, когда что-то проклятое снова появилось.

О самой игре пока известно немного: она создается на движке Unreal Engine 5, а главную героиню играет София Лиллис («Оно»). Также в проекте задействованы актеры Хантер Шафер («Эйфория») и Удо Кир («Танцующая в темноте», «Догвилль», «Меланхолия») и режиссер Джордан Пил — автор хорроров «Прочь» и «Мы».

Сроки выхода OD пока не называются. По словам главы Microsoft Gaming Фила Спенсера, разработка игры «идет полным ходом».

«OD — смелый, уникальный проект, разработку которого мы всецело поддерживаем, выполняя как техническую, так и закулисную работу. У нас есть одна цель — воплотить замысел Кодзимы-сана в жизнь для всех игроков, где бы они ни находились, и мы с нетерпением ждем, когда игроки смогут оценить его», — цитирует Спенсера издание IGN.


Еще по теме
Российская студия Baba Yaga Games анонсировала «Чертову службу»
RoboCop: Rogue City озвучили в стиле переводчиков эпохи VHS
Первое DLC для Assassin's Creed Shadows выходит 16 сентября
Глава Gearbox ответил на критику геймеров в адрес Borderlands 4
смотреть все
Игры #Приключения
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Польша откроет границу с Белоруссией
Названы пять лучших доступных смартфонов
Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда
Глава АвтоВАЗа сообщил об обвале производства на 40%
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
37
Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда
32
Российские танки задали моду в мире
31
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
20
Российская армия нанесла мощный удар по Украине
19
Путин проведет прямую линию в декабре