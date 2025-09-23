Стартап Veed представил ИИ-склейки для блогеров и монтажеров

Британский ИИ-стартап Veed представил новую функцию, превращающую стандартные склейки между видеофрагментами в эффектные 3D-переходы. Демонстрационный ролик размещен на сайте компании.

Функция получила название Shapeshifter (Перевертыш). Она может быть полезна блогерам, снимающим разговорные видео, или монтажерам, пытающимся оживить недостаточно динамичный ролик.

Вместо привычного кадрирования или стандартных переходов, «зашитых» в программы для монтажа, можно указать в промпте, что должно произойти между кадрами, и нейросеть сама перестроит фон и плавно «перекинет» человека из одной сцены в другу.

Количество вариантов нейросетевых склеек ограничено лишь фантазией пользователя. Пока инструмент находится в раннем доступе, доработать его и предложить всем желающим компания планирует до конца этого года.



