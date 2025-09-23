Депутат предупредил о штрафах за коляски и велосипеды в подъезде

Жильцы, оставляющие в подъезде коляски, санки, велосипеды, могут получить штраф за несоблюдение требований пожарной безопасности, предупредил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

В новых домах предусмотрены помещения для хранения колясок, детских санок и велосипедов. Они соответствуют требованиям противопожарного законодательства и их функциональное назначение отражено в технической документации дома.

«Но большинство старых домов таких помещений и пространств, к сожалению, не имеют, а значит оставлять в их подъездах коляски, детские санки, велосипеды и другие личные вещи нельзя», — сказал ТАСС Кошелев.

По его словам, этот запрет регулируется положениями правил противопожарного режима и техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.

«Ответственность за несоблюдение требований пожарной безопасности установлена статьей 20.4 КоАП РФ, по которой за захламление лестничной клетки граждан ждет предупреждение или штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей», — пояснил депутат.