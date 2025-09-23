Коллекторы простили должникам в среднем 40% долга

Коллекторы в первом полугодии 2025 года простили должникам 39,7% долгов на сумму 1,66 миллиарда рублей, следует из данных ПКО «Филберт». В 2024 году должникам простили 39,6%, списав 3,63 миллиарда долга.



В январе-июне скидки предоставлены при погашении 34,1 тысячи долгов на сумму 4, 18 миллиарда рублей. Средний дисконт по рынку 30-40%, но каждая компания самостоятельно принимает решение в рамках от 10% до 70% от суммы долга, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.



Решение принимается через скоринговую модель (количественный метод оценки клиента с помощью алгоритмов), которая берет в расчет портрет должника, его доходы и готовность быстро вернуть деньги.



Разница с банками у коллекторов в том, что они не ограничены в применении дисконтов. Они покупают долги по средней цене 4,75% (средняя цена во втором квартале 2025 года), прощают часть долга клиенту и остаются в плюсе. Так коллекторы поступают в 76% случаев.



