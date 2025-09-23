НАВЕРХ
Коллекторы простили должникам в среднем 40% долга

Источник:
Sibnet.ru
Коллекторы в первом полугодии 2025 года простили должникам 39,7% долгов на сумму 1,66 миллиарда рублей, следует из данных ПКО «Филберт». В 2024 году должникам простили 39,6%, списав 3,63 миллиарда долга.

В январе-июне скидки предоставлены при погашении 34,1 тысячи долгов на сумму 4, 18 миллиарда рублей. Средний дисконт по рынку 30-40%, но каждая компания самостоятельно принимает решение в рамках от 10% до 70% от суммы долга, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Решение принимается через скоринговую модель (количественный метод оценки клиента с помощью алгоритмов), которая берет в расчет портрет должника, его доходы и готовность быстро вернуть деньги. 

Разница с банками у коллекторов в том, что они не ограничены в применении дисконтов. Они покупают долги по средней цене 4,75% (средняя цена во втором квартале 2025 года), прощают часть долга клиенту и остаются в плюсе. Так коллекторы поступают в 76% случаев.

Введены новые правила для коллекторов




Обсуждение (0)
Топ комментариев

Uynachalnica

Путин резко повысил зарплаты губернаторов...

DADMAL

Вы где такое взяли да когда же вы уже спуститесь с небес на землю грешную достали честное слово.

skayдщл

все руководство и выше освободить по утрате доверия, и забрать все имущество и вложить в дорогу !!!!

карат11

Срочно необходимо ввести плату за хождение по тротуарам!