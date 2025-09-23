НАВЕРХ
Тысячу раненых в день насчитал главврач Бундесвера при конфликте с РФ

Reuters
Главный врач Бундесвера Ральф Хоффманн оценил потери Германии в тысячу раненых военных в день в случае конфликта с Россией. Медицинскую службу Вооруженных сил Германии численностью 15 тысяч сотрудников расширят.

«Реалистично мы говорим о цифре порядка 1 тысячи раненых военнослужащих в день», — прокомментировал масштаб необходимой медицинской помощи Хоффманн. Он уточнил, что реальное число потерь зависит от интенсивности боевых действий, пишет Reuters.

По его словам, в боевых действиях на Украине преобладают осколочные ранения и ожоги от дронов, а не огнестрельные раны, как в прежних конфликтах. Боевые дроны также затрудняют эвакуацию, что диктует задачу стабилизировать раненых на переднем крае на длительный срок.

Бундесвер готовится к применению госпитальных поездов и автобусов и увеличивает ресурсы санитарной авиации. Первую помощь будут оказывать на передовой, затем раненых предполагают эвакуировать в тыл, по большей части в гражданские больницы. Для раненых потребуется порядка 15 тысяч коек при общем фонде страны в 440 тысяч.

