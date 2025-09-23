Форвард «ПСЖ» Усман Дембеле получил «Золотой мяч»

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле получил «Золотой мяч» по итогам сезона 2024/25. Церемония вручения приза лучшему футболисту мира по версии журнал France Football прошла в Париже.

Награду 28-летний форвард получил из рук легендарного бразильца Рональдиньо — обладателя «Золотого мяча» 2005 года.

«Спасибо всем клубам, за которые я играл! Французскому «Ренну», дортмундской «Боруссии» и, конечно, «Барселоне» — клубу, за который я всегда мечтал играть. Я многому научился, играя там с такими футболистами, как Месси и Иньеста», — цитирует речь Дембеле телеканал ESPN.

Он стал шестым французским футболистом, получившим «Золотой мяч». Ранее награды были удостоены Мишель Платини (трижды), Раймон Копа, Жан-Пьер Папен, Зинедин Зидан и Карим Бензема.

Дембеле амбидекстер, он может одинаково хорошо писать левой и правой рукой, и одинаково хорошо бить пенальти правой и левой ногой.

В минувшем сезоне он забил 35 голов во всех турнирах и отдал 16 результативных передач. Вместе с «ПСЖ» он выиграл чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и дошел до финала клубного чемпионата мира.



