Депутат Журова посоветовала не связываться с китайскими женихами

Девушкам в России стоит быть аккуратнее с женихами из Китая, которые хлынут в страну после введения безвизового режима, заявил депутат Госдумы Светлана Журова.

«В Китае сейчас количество мужчин превышает количество женщин, что создает определенные проблемы с построением семей. Так что, когда Россия введет безвизовый режим, китайские мужчины поедут к нам за невестами», — сказала Журова «Газете.Ru».

Депутат в эфире «Радио России» привела подсчеты зарубежных экспертов, что в Китае число мужчин на 35 миллионов превышает число женщин. Поэтому в стране активно работают брачные агентства, «жертвами которых становятся Россия, Пакистан, Вьетнам, Камбоджа».

«Многие эксперты смотрят на эту проблему глубже, заявляя, что это (бракосочетание) является еще одним способом китайцев свою культуру внедрить в другие государства», — отметила Журова.

Парламентарий добавила, что придерживается мнения, что россиянкам следует быть аккуратнее с женихами из Китая, так как «различия в культурных ценностях очень большие».

Безвизовый режим между Россией и Китаем начал действовать 15 сентября. Россияне смогут находиться в КНР по обычному загранпаспорту до 30 суток. Президент России Владимир Путин заявлял, что страна зеркально ответит на «этот дружеский акт».