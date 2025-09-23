НАВЕРХ
Выручка угольщиков рухнет до минимума за пять лет

«Коммерсант»
Доля убыточных предприятий в угольной отрасли к концу 2025 года может достичь 70%, а выручка упасть до минимальной с 2020 года, сообщили аналитики NEFT Research в ходе конференции «Кризис у угольной отрасли. Выход есть».

По их данным, сокращение выручки угольщиков составит порядка 12% (до 1,55 триллиона рублей), а доля убыточных предприятий — 71% против 48% в 2024 году. Убытки предприятий до налогообложения за первое полугодие уже достигли 172 миллиарда, превзойдя показатель всего прошлого года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков. 

Добыча угля в России падает третий год подряд и в 2025 году приблизится к цифре в 436 миллионов тонн. Экспорт снижается из-за санкций четвертый год, в текущем году прогнозируется сокращение на 2,6%, до 189 миллионов тонн. Это станет наименьшим показателем экспорта с 2019 года.

Аналитики NEFT Research считают, что теперешнее сокращение мировых цен до уровня 2019 года сохранится в течение двух-трех лет. В этот период с рынка уйдут самые неэффективные компании. Рост мировых цен может начаться в 2028 году.

