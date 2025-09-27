Запад признали бессильным против БПЛА-угрозы со стороны России

Страны НАТО проигрывают России в гонке дронов и антидронов, и на это есть несколько причин, пишут военные эксперты CNN Клэр Себастьян и Вашку Котовью.

После того, как дроны нарушили покой Польши страны НАТО задались вопросом: способен ли альянс справляться с растущей угрозой беспилотников в долгосрочной перспективе?

Польские власти обнаружили обломки дронов «Гербера», сделанных из фанеры и пенопласта и используемых в качестве ложных целей. Эти беспилотники максимально дешевы. На их перехват же НАТО подняло истребители F-16 и F-35 стоимостью в сотню миллионов долларов каждый, отмечают эксперты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Россия устроила революцию дронов

Такой подход к борьбе с дронами нецелесообразен с точки зрения стоимости. «Фундаментальная проблема состоит в том, что до Украины многие западные оборонные технологии просто не учитывали асимметрию угрозы дронов», — считает Роберт Толласт из лондонского оборонного аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI).

Но, как полагают, эксперты даже, если НАТО найдет дешевый способ борьбы с дронами, останется проблема объемов. На заводе в Татарстане Россия ежемесячно выпускает 5500 единиц дронов «Герань» и, видимо, столько же обманок «Гербера». На такие объемы Запад в обозримой перспективе выйти не сможет.