Путин дал российское гражданство помощнице Байдена

Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Таре Рид — бывшей помощнице экс-президента США Джо Байдена. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Решение о предоставлении гражданства принято в соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции России. Эта норма позволяет президенту решать вопросы гражданства и предоставления политического убежища.

В марте 2020 года Тара Рид заявила, что кандидат на пост президента от Демократической партии Джо Байден совершил в отношении нее сексуальное насилие в 1993 году в здании на Капитолийском холме, когда она работала помощницей в его офисе.

Она рассказала журналистам, что Байден напал на нее прямо в коридоре здания Сената, засунул руки под юбку и «насильно ввел пальцы внутрь». Байден отверг все обвинения своей бывшей помощницы, они не получили документального подтверждения.

В мае 2023 года Рид уехала в Россию, опасаясь за свою безопасность. После прилета она заявила, что намерена подать заявление на получение гражданства России.