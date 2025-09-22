НАВЕРХ
Центробанк увидел «очень высокий» рост зарплат

Средний уровень зарплат по России в 2025 году растет примерно на 15%, сообщил советник председателя Центрального банка России Кирилл Тремасов.

«Средние зарплаты в прошлом году на 19% в среднем по стране росли, в этом году рост немножко замедлился, но все равно очень высокий: порядка 15% рост средней зарплаты по стране», — цитирует эксперта ТАСС.

Тремасов подчеркнул, что такая динамика является одним из доказательств, что экономика страны не находится в рецессии, которая фиксируется при устойчивом снижении показателей ВВП.

Средняя зарплата по России превысила 90 тысяч рублей в месяц. Больше всего зарплаты растут в сфере обрабатывающей промышленности, логистике, IT, а также строительном секторе. Медианная зарплата составляет 67 тысяч рублей.

