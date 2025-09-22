НАВЕРХ
Солнце во время затмения выбросило гигантские протуберанцы

Источник:
Sibnet.ru
Двойной выброс протуберанцев зафиксировали ученые во время солнечного затмения 21 сентября, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Размеры каждого из протуберанцев, которые удалось зарегистрировать, составили около 1 миллиона километров, что примерно в 70 раз больше размера планеты Земля. Это событие началось одновременно с максимальной фазой солнечного затмения.

Это первое событие подобного масштаба, произошедшее в сентябре, которое подтверждает сохранение у Солнца больших запасов энергии, несмотря на спад его активности, отмечается в сообщении.

Выброшенные Солнцем облака плазмы прошли мимо земной орбиты, поэтому планете ничего не угрожает, подчеркнули российские астрономы.

