Солнце во время затмения выбросило гигантские протуберанцы

Двойной выброс протуберанцев зафиксировали ученые во время солнечного затмения 21 сентября, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Размеры каждого из протуберанцев, которые удалось зарегистрировать, составили около 1 миллиона километров, что примерно в 70 раз больше размера планеты Земля. Это событие началось одновременно с максимальной фазой солнечного затмения.

Это первое событие подобного масштаба, произошедшее в сентябре, которое подтверждает сохранение у Солнца больших запасов энергии, несмотря на спад его активности, отмечается в сообщении.

Выброшенные Солнцем облака плазмы прошли мимо земной орбиты, поэтому планете ничего не угрожает, подчеркнули российские астрономы.