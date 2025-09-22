Центробанк зафиксировал оживление кредитного рынка

Оживление кредитного рынка фиксируется в России в 2025 году, в частности ипотеки и автокредитования, сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

«Оживление в различных сегментах кредитного рынка уже сейчас происходящее. Но если говорить про кредит населению, то здесь явный рост автокредитов в последние месяцы. Ипотека, в том числе и рыночная ипотека, начинает тоже оживать», — цитирует представителя ЦБ ТАСС.

Тремасов уточнил, что до последнего времени не фиксировалось ускорения роста по потребительскому необеспеченному кредиту, однако изменения могут быть зафиксированы после получения августовской статистики.

По словам эксперта, одновременно наблюдается оживление на рынке корпоративного кредитования, который по итогам прошлого года был одним из основных источников создания новых денег в экономике.