Лукашенко назвал закрытие польской границы ударом по Китаю

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал закрытие Польшей белорусской границы недружественным политическим шагом по отношению к Китаю.

«Это недружественный шаг поляков — политический, какой-то, наверное, имиджевый, как считают поляки, против Китайской Народной Республики. Но нисколько не экономический. Поскольку такая империя, как Китай, запросто справится с этой проблемой», — приводит БелТА слова Лукашенко, сказанные им на встрече с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ли Си.

По словам Лукашенко, он готов поделиться соответствующими данными. «Дело здесь не в Беларуси. Ну а Польша играет роль какого-то коня-скакуна в пользу других государств», — отметил он.

Польша 9 сентября объявила о закрытии границы с Белоруссией в обоих направлений как для людей, так и для грузового автомобильного и железнодорожного транспорта. Значительная часть поставок китайских товаров Европу осуществляется транзитом через Белоруссию и Польшу.

