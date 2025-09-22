«Госуслуги» запустят QR-код для использования вместо паспорта

Пользователи портала «Госуслуги» смогут генерировать в сервисе «Госдоки» QR-код, который можно будет предъявлять наравне с бумажным паспортом, сообщила пресс-служба Минцифры.

«Госдоки» — сервис на «Госуслугах», с помощью которого сейчас можно поделиться сведениями о своих документах. Использование QR-кода будет добровольным.

На первом этапе QR-код можно будет применять в магазинах при покупке товаров 18+, при проходе на мероприятия с ограничениями по возрасту в кино или музеях, для входа в офисные центры с пропускной системой, а также при отправке или получении посылок и заказных писем.

В дальнейшем такой код можно будет использовать для получения некоторых госуслуг в МФЦ, в салонах сотовых операторов, в частных медицинских организациях и при заселении в гостиницы, отмечается в сообщении.

Возможности применения будут расширяться поэтапно в соответствии с определенными правительством РФ сроками и по мере подключения организаций к сервису «Госдоки». При этом предъявить QR-код можно будет только в организациях, интегрированных в сервис.