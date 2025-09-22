Комедийный сериал «Планетяне» выходит на ТНТ

Комедийный сериал «Планетяне», главные роли в котором сыграли супруги Максим Лагашкин и Екатерина Стулова, стартует с понедельника, 22 сентября, на ТНТ, сообщила пресс-служба телеканала.

Двух представителей внеземной цивилизации отправляют на Землю с важной миссией — найти пропавшего сына Императора Галактики. Чтобы не вызывать подозрений, они принимают облик супругов — Антона (Лагашкин) и Марины (Стулова) — и стараются жить как обычные люди: общаться с соседями, ходить на работу, участвовать в бытовых делах. И постоянно попадают в комические и трогательные ситуации.

В проекте также сыграли: Ян Цапник, Александр Волохов, Тарас Кузьмин, Елизавета Гончаренко, Алексей Розин, Марина Доможирова, Юлия Франц, Татьяна Орлова, Светлана Листова, Артём Симакин и другие.

Проект уже успел завоевать признание, одержав победу в номинации «Лучший актерский ансамбль» фестиваля «Пилот».