Мощи Будды Шакьямуни приехали в Калмыкию из Индии, где они будут экспонироваться в рамках III Международного буддийского форума, сообщила пресс-служба правительства республики. Это одна из величайших святынь буддизма.

«Жители Калмыкии и буддийские паломники, которых ожидается немало в дни проведения форума, смогут лицезреть реликвию и получить величайшее благословение Будды, совершив таким образом акт веры», — сказано в сообщении.

Мощи Будды, хранящиеся в Национальном музее Индии, известны как «Реликвии Капилавасту», по названию древнего города на месте современного Бихара, где, как считается, в 1898 году была найдена шарира самого Будды Шакьямуни

Шарира — это останки Шакьямуни, которые после его кремации сохранились в виде хрустальных бусин. Сосуды, в которые поместили прах после кремации Будды, долгие века были скрыты в монастырях и только в последние годы стали доступны для поклонения.

Договоренность об экспонировании святыни была достигнута во время недавнего визита в Индию делегации Калмыкии под руководством главы республики Бату Хасикова. Прикоснуться к одной из величайших святынь буддийского мира с 23 сентября по 1 октября.