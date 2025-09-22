Симоньян подтвердила, что лечится от рака

Главный редактор «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян сообщила, что лечится от рака.

«Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего? Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит)», — написала Симоньян в телеграм-канале.

Главред RT в выпуске программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» 7 сентября призналась, что у нее диагностировали тяжелую болезнь и что ей «уже никогда не выйти в эфир». Она не назвала диагноз, но из ее высказываний было понятно, что ей предстоит операция на груди.

Муж телеведущей, кинорежиссер и актер Тигран Кеосаян находится в коме уже девять месяцев. У него было два инфаркта в 2008 и 2010 годах.

