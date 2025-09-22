Генштаб России опроверг отправку призывников на СВО

Мероприятия осеннего призыва не связаны с проведением специальной военной операции на Украине, сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Призывники будут направлены в пункты постоянной дислокации на территории России, уточнил Цимлянский, его слова приводит официальный телеграм-канал Минобороны РФ.

Цимлянский уточнил, что по окончании установленных сроков военной службы все призывники будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.

Осенний призыв начинается 1 октября. Отправка призывников со сборных пунктов запланирована с 15 октября. Срок военной службы для срочников составит 12 месяцев.