Генштаб России опроверг отправку призывников на СВО

Источник:
Sibnet.ru
Мероприятия осеннего призыва не связаны с проведением специальной военной операции на Украине, сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Призывники будут направлены в пункты постоянной дислокации на территории России, уточнил Цимлянский, его слова приводит официальный телеграм-канал Минобороны РФ.

Цимлянский уточнил, что по окончании установленных сроков военной службы все призывники будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.

Осенний призыв начинается 1 октября. Отправка призывников со сборных пунктов запланирована с 15 октября. Срок военной службы для срочников составит 12 месяцев. 

Оборона #Армия
Топ комментариев

-БЕРКУТ-

в первые ряды его тогда, или он не в стране?

Невезучий

Видать Витёк тоже употребляет.

skayдщл

все руководство и выше освободить по утрате доверия, и забрать все имущество и вложить в дорогу !!!!

карат11

Срочно необходимо ввести плату за хождение по тротуарам!