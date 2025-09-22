НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин сделает важное заявление на совещании с членами Совбеза РФ

Источник:
ТАСС
438 2
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин сделает важные заявления 22 сентября на совещании с членами Совбеза РФ, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В середине дня, где-то после 14.00-14.30, мы ожидаем, что президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза. Это будет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, мы ожидаем важное заявление президента Путина», — приводит ТАСС слова Пескова.

Путин регулярно проводит оперативные совещания с постоянными членами Совбеза. Президент является его председателем.

Еще по теме
Дональд Трамп помирился с Илоном Маском
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
Главы государств выступят на Генеральной ассамблее ООН
Совбез ООН обсудит инцидент с МиГ-31
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Третья форма денег: что такое цифровой рубль
Польша откроет границу с Белоруссией
Названы пять лучших доступных смартфонов
Украина применила новые сверхопасные дроны
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин сделает важное заявление на совещании с членами Совбеза РФ
Дональд Трамп помирился с Илоном Маском
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
Вынесен приговор по делу о смерти 50 человек от напитка «Мистер сидр»
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

-БЕРКУТ-

в первые ряды его тогда, или он не в стране?

Невезучий

Видать Витёк тоже употребляет.

skayдщл

все руководство и выше освободить по утрате доверия, и забрать все имущество и вложить в дорогу !!!!

карат11

Срочно необходимо ввести плату за хождение по тротуарам!