Президент России Владимир Путин сделает важные заявления 22 сентября на совещании с членами Совбеза РФ, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В середине дня, где-то после 14.00-14.30, мы ожидаем, что президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза. Это будет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, мы ожидаем важное заявление президента Путина», — приводит ТАСС слова Пескова.

Путин регулярно проводит оперативные совещания с постоянными членами Совбеза. Президент является его председателем.