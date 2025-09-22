НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Вынесен приговор по делу о гибели 50 человек от напитка «Мистер сидр»

Источник:
ТАСС
337 4

Красноглинский районный суд Самары приговорил Артема Айрапетяна и Анара Гусейнова по делу о производстве напитка «Мистер сидр», от отравления которым умерли 50 человек, к восьми и девяти годам колонии соответственно.

«Назначить Гусейнову наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Назначить Айрапетяну наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — приводит ТАСС приговор судьи.

По данным следствия, Айрапетян купил на черном рынке около 4 тысяч литров метилового спирта. Гусейнов добавил этот спирт в фруктовый сок для производства напитков под брендами «Мистер сидр» и «Лето сидр». В итоге от отравления суррогатом погибли 50 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОтравление суррогатом: как распознать?

Метиловый спирт был похищен со склада ГУ МВД России по Самарской области полицейским Иваном Гребенкиным и двумя его сообщниками. Они и продали спирт Айрапетяну, который проверил его «народными способами» и решил, что он этиловый.

Ранее суд вынес приговор по делу о хищении спирта. Гребенкин приговорен к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Его сообщники получили три года три месяца и три года шесть месяцев в исправительных колониях.

Еще по теме
Суд вынесет приговор виновным в отравлении напитком «Мистер сидр»
Чарли Кирка убили из винтовки XIX века
Посадивший A320 на поле пилот заявил о верном расчете топлива
Полиция раскрыла причину сдачи обвиняемого в убийстве политика Кирка
смотреть все
ЧП #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Третья форма денег: что такое цифровой рубль
Польша откроет границу с Белоруссией
Названы пять лучших доступных смартфонов
Украина применила новые сверхопасные дроны
Обсуждение (4)
Картина дня
Путин сделает важное заявление на совещании с членами Совбеза РФ
Дональд Трамп помирился с Илоном Маском
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
Вынесен приговор по делу о смерти 50 человек от напитка «Мистер сидр»
О самом главном
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
37
Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда
24
Российские танки задали моду в мире
20
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
19
Путин проведет прямую линию в декабре
19
Российская армия нанесла мощный удар по Украине