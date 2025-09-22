Красноглинский районный суд Самары приговорил Артема Айрапетяна и Анара Гусейнова по делу о производстве напитка «Мистер сидр», от отравления которым умерли 50 человек, к восьми и девяти годам колонии соответственно.

«Назначить Гусейнову наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Назначить Айрапетяну наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — приводит ТАСС приговор судьи.

По данным следствия, Айрапетян купил на черном рынке около 4 тысяч литров метилового спирта. Гусейнов добавил этот спирт в фруктовый сок для производства напитков под брендами «Мистер сидр» и «Лето сидр». В итоге от отравления суррогатом погибли 50 человек.

Метиловый спирт был похищен со склада ГУ МВД России по Самарской области полицейским Иваном Гребенкиным и двумя его сообщниками. Они и продали спирт Айрапетяну, который проверил его «народными способами» и решил, что он этиловый.

Ранее суд вынес приговор по делу о хищении спирта. Гребенкин приговорен к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Его сообщники получили три года три месяца и три года шесть месяцев в исправительных колониях.