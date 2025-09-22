Daft Punk воссоединятся для концерта в Fortnite

Французский электронный дуэт Daft Punk даст виртуальный концерт в онлайн-игре Fortnite. Фотографии афиш предстоящего концерта опубликовали фанаты коллектива на сайте Reddit.com.

На афишах, расклеенных на улицах французских городов, размещены названия хитов Daft Punk, логотип коллектива и дата – 27 сентября.

Фото: © reddit.com/r/DaftPunk/

На карте в самой Fortnite пользователи заметили загадочный монолит с полосами цветов шлемов, которые носят участники электронного дуэта и с той же датой.

Фото: © Epic Games

Предстоящий концерт станет первым выступлением легендарного коллектива с 2021 года, когда Daft Punk объявили о завершении творческой деятельности. Ранее в Fortnite прошли концерты таких мировых звезд, как Snoop Dogg, Eminem, Travis Scott, Marshmello и Ariana Grande.

Fortnite – популярный кооперативный онлайн-шутер, объединивший более 650 миллионов игроков по всему миру. Игра предлагает на выбор три режима: Save the World, Creative и Battle Royale. Именно последний приобрел наибольшую популярность и сделал Fortnite мировым феноменом.

Daft Punk – дуэт из Парижа, основанный в 1993 году Тома Бангальтером и Ги-Манюэлем де Омем-Кристо. За годы существования коллектив выпустил четыре альбома, ставших классикой электронной танцевальной музыки и примером инновационного подхода к сэмплированию. Последний альбом группы Random Access Memories был удостоен четырех «Грэмми».



