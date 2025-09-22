Выступление Shaman’a на «Интервидении» разочаровало Максима Фадеева

Продюсер Максим Фадеев, автор песни, с которой Shaman представил Россию на конкурсе «Интервидение, заявил, что разочарован выступлением певца, также его удивил его отказ от оценок.

«Я разочарован. <…> Песня прозвучала некорректно исключительно потому, что Ярослав был помещен в заведомо невозможные для живого вокала условия. Именно поэтому в кульминации, ради которой все и затевалось, не прозвучала та самая нота — было очевидным несовпадение гармонии и мелодии», — написал Фадеев в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Он объяснил, что песня «Прямо по сердцу» вокально очень сложна, чтобы ее исполнять, нужна максимальная концентрация и спокойствие. Поэтому Фадееву не понравилась режиссура номера, когда певца подвешивали за ниточки, спускали с высоты и создавали «каскадерские условия».

Фадеев написал, что видел номер простым: артист в черной футболке, луч света, рояль и его голос. «Этого было бы более чем достаточно, чтобы донести суть песни и заставить людей чувствовать», — отметил он.

«Про отказ Ярослава от оценок жюри — для меня это стало неожиданностью, так как я думал, что пишу песню для участника конкурса, а не для приглашенной звезды. В этом случае песня точно была бы другой», — высказался продюсер о поступке Shaman’a, который попросил жюри не оценивать его.

На первом возрожденном музыкальном конкурсе «Интервидение» выступили артисты из 22 стран. Победил певец из Вьетнама Дык Фук. Он получил 30 миллионов рублей.