Российский фигурист Гуменник поедет на Олимпиаду-2026

Российский фигурист Петр Гумменик
Фото: © ФФККР

Российский фигурист Петр Гуменник победил на квалификационном турнире в Пекине и поедет на Олимпийские игры 2026 года.

Гуменник выиграл короткую и произвольную программы, в сумме набрав 262,82 балла. В произвольной он пошел на пять четверных и исполнил комбинацию — четверной сальхов + двойной аксель во второй половине программы.

Гуменнику 23 года, серебряный (2023) и бронзовый (2024) призер чемпионата России, двукратный победитель финала Гран-при России (2023, 2025). Тренируется у Вероники Дайнеко.

На Игры отобралась россиянка Аделия Петросян, ставшая лучшей в женском одиночном катании. Фигуристы выступают в качестве нейтральных спортсменов. Для попадания на Игры-2026 им предстоит пройти проверку специальной комиссии по допуску — Individual Neutral Athlete Eligibility Review Panel (AINERP).

Спорт #Зимние виды
