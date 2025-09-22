НАВЕРХ
Дональд Трамп помирился с Илоном Маском

Президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск
Фото: © кадр из видео

Президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск через несколько месяцев после ссоры вместе появились на церемонии прощания с активистом Чарли Кирком.

Трамп и Маск рядом сидели на церемонии прощания, прошедшей на стадионе State Farm Stadium в городе Глендейл (штат Аризона). Их впервые вместе увидели на публике после скандального ухода Маска из команды президента США.

Специалист по чтению по губам Никола Хиклинг рассказала Daily Mail, о чем говорили глава Белого дома и предприниматель. Трамп повернулся к Маску, поприветствовал его и спросил: «Как дела?». Предприниматель в ответ пожал плечами.

Президент сказал: «Илон, я слышал, ты хотел пообщаться». Он заявил: «Давай попробуем найти способ наладить ситуацию». Маск ответил кивком головы. Трамп приобнял его за руку и произнес: «Я скучал по тебе».

Позднее глава Белого дома прокомментировал журналистам встречу с Маском. «Думаю, это было здорово, мы немного поговорили», — отметил Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак поссорились Трамп и Маск

В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США законопроекта о федеральных расходах. В итоге после взаимных упреков в соцсетях предприниматель покинул Белый дом.

Консервативного активиста Чарли Кирка убили 10 сентября в  университета в штате Юта. В него выстрелили из винтовки. Полиция задержала 22-летнего Тайлера Робинсона. По данным следствия, у него имелись мотивы, связанные с неприятием политических взглядов Кирка.

