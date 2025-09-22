Российская студия Baba Yaga Games анонсировала «Чертову службу»

Российская инди-студия Baba Yaga Games анонсировала новую игру «Чертова служба». Информация о грядущем проекте опубликована в телеграм-канале разработчиков из Санкт-Петербурга.

«Чертова служба – приключенческая игра, с крафтом и превращениями, про черта на службе у Петра Первого», – говорится в тексте анонса.

Геймерам предстоит играть за мелкого беса, который может хитрить, обманывать, воровать и жульничать, чтобы добиться своих целей и продвинуться по службе. Дата релиза игры пока не объявлена, но ее уже можно добавить в вишлист в Steam и VK Play.

В октябре 2024 года Baba Yaga Games выпустила приключенческую игру по мотивам русской народной сказки «Василиса и Баба Яга». Она получила 88% положительных отзывов в Steam на основе 603 рецензий.