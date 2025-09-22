НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Половина жителей Земли посмотрела «Интервидение»

Источник:
Sibnet.ru
153 1
Выступление представительницы Белоруссии Насти Кравченко на «Интервидении»
Фото: © «Интервидение»

Музыкальный конкурс «Интервидение» посмотрели 4 миллиарда человек, заявили организаторы мероприятия. Население Земли составляет 8,2 миллиарда человек.

«Уникальное музыкальное шоу с дополненной реальностью, 4 миллиарда зрителей трансляции по всему миру, 500 волонтеров из пяти стран, 23 страны-участницы и только один победитель», — цитирует ТАСС сообщение организаторов.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявлял, что трансляция «Интервидения» охватит аудиторию свыше 4,3 миллиарда человек из 23 стран-участниц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Образцовое» видео выступления победителя «Интервидения»

Финал «Евровидения-2025» в швейцарском Базеле собрал 166 миллионов зрителей, что стало рекордом для конкурса. Олимпийские игры 2024 года в Париже привлекли рекордные 5 миллиардов зрителей.

«Интервидение» — международный музыкальный конкурс, проводившийся в странах социалистического лагеря в 1960-1980 годах. В России решили его возродить. Конкурс прошел 20 сентября в Москве. В нем приняли участие 23 страны, но 22 исполнителя, так как на представительницу США VASSY оказало «беспрецедентное давление» правительство Австралии.

Победителем стал певец из Вьетнама Дык Фук. Российский участник Shaman попросил членов жюри не оценивать его и снял свою кандидатуру с голосования.

Еще по теме
Матвиенко заявил о новых трендах в мировой музыке
«Образцовое» видео выступления победителя «Интервидения»
Бузова раскритиковала Shaman за поступок на «Интервидении»
США не смогли выступить на «Интервидении»
смотреть все
Культгид #Музыка #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Третья форма денег: что такое цифровой рубль
Названы пять лучших доступных смартфонов
Польша откроет границу с Белоруссией
Украина применила новые сверхопасные дроны
Обсуждение (1)
Картина дня
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
Песков обвинил Европу в стремлении продолжить конфликт на Украине
Половина жителей Земли посмотрела «Интервидение»
Трамп потребовал от Афганистана передать США аэродром Баграм
Самое обсуждаемое
37
Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда
19
Путин проведет прямую линию в декабре
19
Российская армия нанесла мощный удар по Украине
17
Российские танки задали моду в мире
16
Путин продлил ответные санкции против Запада