Музыкальный конкурс «Интервидение» посмотрели 4 миллиарда человек, заявили организаторы мероприятия. Население Земли составляет 8,2 миллиарда человек.

«Уникальное музыкальное шоу с дополненной реальностью, 4 миллиарда зрителей трансляции по всему миру, 500 волонтеров из пяти стран, 23 страны-участницы и только один победитель», — цитирует ТАСС сообщение организаторов.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявлял, что трансляция «Интервидения» охватит аудиторию свыше 4,3 миллиарда человек из 23 стран-участниц.

Финал «Евровидения-2025» в швейцарском Базеле собрал 166 миллионов зрителей, что стало рекордом для конкурса. Олимпийские игры 2024 года в Париже привлекли рекордные 5 миллиардов зрителей.

«Интервидение» — международный музыкальный конкурс, проводившийся в странах социалистического лагеря в 1960-1980 годах. В России решили его возродить. Конкурс прошел 20 сентября в Москве. В нем приняли участие 23 страны, но 22 исполнителя, так как на представительницу США VASSY оказало «беспрецедентное давление» правительство Австралии.

Победителем стал певец из Вьетнама Дык Фук. Российский участник Shaman попросил членов жюри не оценивать его и снял свою кандидатуру с голосования.