Ким Чен Ын заявил о секретном оружии

Корейская Народно-Демократическая Республика заполучила секретное оружие, заявил глава страны Ким Чен Ын на очередной сессии Верховного народного собрания.

«Мы получили новое секретное оружие. Были достигнуты немалые успехи в сфере оборонной науки и исследований, которые внесут большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала», — цитирует Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его словам, Северная Корея добивается «непрерывного скачкообразного развития в деле укрепления оборонного потенциала». Он упомянул строительство новых эсминцев, что стало «первым важным шагом в становлении морской державы», а также о «безостановочное укрепление стратегических сил» и улучшение характеристик серийного вооружения.

Председатель государственных дел также сказал, что КНДР сейчас чувствует себя в наибольшей безопасности благодаря развитию ядерных сил.

