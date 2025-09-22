Кристофер Нолан возглавил Гильдию режиссеров Америки

НАВЕРХ
Источник:
Sibnet.ru
Фото: Raph_PH / CC BY 2.0

Британский и американский режиссер Кристофер Нолан избран президентом Гильдии режиссеров Америки (DGA), сообщает пресс-служба организации.

Новый глава был избран на национальном съезде DGA голосованием 167 делегатов, представляющих более 19 500 членов Гильдии. Кандидатура Нолана была единственной. На этом посту он сменил Лесли Линку Глаттер, возглавлявшую профсоюз в течение двух сроков с 2021 года.

«Избрание на пост президента Гильдии режиссеров Америки — одна из величайших почестей в моей карьере. Наша отрасль переживает колоссальные перемены, и я благодарю членов Гильдии за то, что они доверили мне эту ответственность», — цитирует Нолана пресс-служба DGA.

Режиссер состоит в Гильдии с 2001 года. Он является председателем двух комитетов организации: по творческим правам и искусственному интеллекту.

В 2024 году Нолан получил премию Гильдии режиссеров США за выдающиеся достижения в полнометражном фильме за картину «Оппенгеймер». Ранее его номинировали на эту премию за фильмы «Дюнкерк» (2017), «Начало» (2010), «Темный рыцарь» (2008) и «Помни» (2001). Режиссер также удостоен двух Оскаров за фильм «Оппенгеймер».

Сейчас Нолан работает над экранизацией поэмы Гомера «Одиссея». Картина должна выйти в прокат 17 июля 2026 года. В декабре 2024-го режиссер посвящен в рыцари королем Великобритании Карлом III за выдающийся вклад в кинематограф.

