НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Совбез ООН обсудит инцидент с МиГ-31

Источник:
Sibnet.ru
259 0

Совет Безопасности ООН на экстренном заседании 22 сентября обсудит якобы имевшее место нарушение воздушного пространства Эстонии российскими истребителями МиГ-31, сообщил МИД Эстонии.

Ведомство уточнило, что Россия «подрывает принципы, которые важны для безопасности всех членов ООН», поэтому необходимо провести обсуждение именно на заседании этого органа всемирной организации.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что власти страны запросили консультации членов НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора в связи с якобы совершенным российскими истребителями нарушением эстонских воздушных границ.

Власти Эстонии заявили, что утром 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вторглись в ее воздушное пространство на 12 минут. Минобороны РФ отвергло все обвинения — ведомство отметил, что истребители совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область.

Во время полета российские самолеты не отклонялись от согласованной воздушной трассы и воздушное пространство Эстонии не нарушали, что подтверждено средствами объективного контроля, подчеркнуло Минобороны. 

Еще по теме
Путин дал российское гражданство помощнице Байдена
Лукашенко назвал закрытие польской границы ударом по Китаю
Путин сделает важное заявление на совещании с членами Совбеза РФ
Дональд Трамп помирился с Илоном Маском
смотреть все
Политика #Мир #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Польша откроет границу с Белоруссией
Названы пять лучших доступных смартфонов
Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда
Глава АвтоВАЗа сообщил об обвале производства на 40%
Обсуждение (0)
О самом главном
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
37
Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда
32
Российские танки задали моду в мире
31
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
19
Путин проведет прямую линию в декабре
19
Российская армия нанесла мощный удар по Украине