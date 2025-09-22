Совбез ООН обсудит инцидент с МиГ-31

Совет Безопасности ООН на экстренном заседании 22 сентября обсудит якобы имевшее место нарушение воздушного пространства Эстонии российскими истребителями МиГ-31, сообщил МИД Эстонии.

Ведомство уточнило, что Россия «подрывает принципы, которые важны для безопасности всех членов ООН», поэтому необходимо провести обсуждение именно на заседании этого органа всемирной организации.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что власти страны запросили консультации членов НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора в связи с якобы совершенным российскими истребителями нарушением эстонских воздушных границ.

Власти Эстонии заявили, что утром 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вторглись в ее воздушное пространство на 12 минут. Минобороны РФ отвергло все обвинения — ведомство отметил, что истребители совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область.

Во время полета российские самолеты не отклонялись от согласованной воздушной трассы и воздушное пространство Эстонии не нарушали, что подтверждено средствами объективного контроля, подчеркнуло Минобороны.