Неделя высокого уровня, когда на Генассамблею ООН в Нью-Йорк приезжают главы государств и правительств, стартует в понедельник, 22 сентября.

В Нью-Йорке проходит юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В ее рамках пройдет неделя высокого уровня с участием глав государств.

Главной темой недели высокого уровня станет не Украина, а Ближний Восток. «На первом плане будет ближневосточная проблематика, это абсолютно очевидно. Украина сейчас интересует гораздо меньшее количество стран», — сказалRTVI исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Ближнему Востоку, в основном будут, посвящены выступления глав государств. Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 27 сентября.

Ряд глав государств включая Францию, Великобританию, Канаду и Австралию, на Генассамблее ООН заявят о признании Палестины. Москва признала палестинское государство еще в советские годы.