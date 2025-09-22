НАВЕРХ
Суд вынесет приговор виновным в отравлении напитком «Мистер Сидр»

Источник:
Sibnet.ru
Красноглинский районный суд Самары в понедельник, 22 сентября вынесет приговор обвиняемым по делу о поддельном алкогольном напитке «Мистер Сидр», который в 2023 году привел к гибели 50 человек в разных регионах страны.

Перед судом предстали производитель Анар Гусейнов и поставщик спирта Артем Айрапетян. Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Следствие установило, что Артем Айрапетян купил на черном рынке около 4 тысяч литров метилового спирта, похищенного полицейским со склада ГУ МВД России по Самарской области.

Спирт добавили в фруктовый сок для производства напитков под брендами «Мистер Сидр» и «Лето сидр», что привело к гибели 50 человек.

Прокуратура запросила для обоих обвиняемых девять лет и девять месяцев лишения свободы. Родственники погибших требуют компенсацию до 5 миллионов рублей.

