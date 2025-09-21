НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Матвиенко заявил о новых трендах в мировой музыке

Источник:
Sibnet.ru
118 0
Игорь Матвиенко
Фото: © Интервидение 2025

Современная популярная музыка зашла в тупик и ее развитие возможно только в направлении национальных культур, заявил продюсер и композитор, народный артист России Игорь Матвиенко.

Матвиенко стал членом жюри от России на возрожденном международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Особенность и цели конкурса — знакомство и популяризация национальных музыкальных традиций в странах мира.

«Думаю, что сегодня были зарождены новые тренды вообще в музыкальной культуре мира», — сказал Матвиенко, подводя итоги конкурса.

По его мнению, поп-музыка зашла в тупик. «И не просто поп-музыка, вообще все стили. И я думаю, что продолжение истории музыкальной — это фольклор, этно и всевозможные варианты, когда это миксуется с современными ритмами и так далее. Понятно, что это не в чистом виде фольклористика, но тем не менее это знакомит с культурой», — считает музыкальный эксперт.

«Образцовое» выступление победителя «Интервидения-2025»

Еще по теме
«Образцовое» видео выступления победителя «Интервидения»
Бузова раскритиковала Shaman за поступок на «Интервидении»
США не смогли выступить на «Интервидении»
VASSY снялась с «Интервидения» из‑за давления политиков
смотреть все
Культгид #Музыка #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Третья форма денег: что такое цифровой рубль
Названы пять лучших доступных смартфонов
Обвиняемый в убийстве американского политика Кирка объяснил мотив
Трамп сделал внушение Зеленскому
Обсуждение (0)
О самом главном
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Все статьи
Топ комментариев

Невезучий

Видать Витёк тоже употребляет.

-БЕРКУТ-

в первые ряды его тогда, или он не в стране?

velam

Какую-то ахинею сочиняют, 7 воин остановили... , Там за 24 часа Трамп обещал все остановить, ну и что,где...

Diman_nazi

Никто и предположить не мог, что поднятие цены на 40 % приведет к обвалу производства на 40%! Чудеса...