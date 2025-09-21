Матвиенко заявил о новых трендах в мировой музыке

Современная популярная музыка зашла в тупик и ее развитие возможно только в направлении национальных культур, заявил продюсер и композитор, народный артист России Игорь Матвиенко.

Матвиенко стал членом жюри от России на возрожденном международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Особенность и цели конкурса — знакомство и популяризация национальных музыкальных традиций в странах мира.

«Думаю, что сегодня были зарождены новые тренды вообще в музыкальной культуре мира», — сказал Матвиенко, подводя итоги конкурса.

По его мнению, поп-музыка зашла в тупик. «И не просто поп-музыка, вообще все стили. И я думаю, что продолжение истории музыкальной — это фольклор, этно и всевозможные варианты, когда это миксуется с современными ритмами и так далее. Понятно, что это не в чистом виде фольклористика, но тем не менее это знакомит с культурой», — считает музыкальный эксперт.

