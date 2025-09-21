НАВЕРХ
Песков обвинил Европу в стремлении продолжить конфликт на Украине

Европейские страны делают все возможное, чтобы дальше нагнетать напряженность на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь, к сожалению, с другой стороны — все-таки киевский режим, с другой стороны — европейские государства, которые делают все возможное, чтобы дальше нагнетать напряженность. Которые делают все возможное, чтобы дальше продолжать войну и всячески сподвигать на это [Владимира] Зеленского», — сказал Песков ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков отметил, что Россия продолжит настаивать на мирном урегулировании конфликта.

«Мы рассчитываем на то, что Соединенные Штаты и лично президент [США Дональд] Трамп будут прилагать усилия с тем, чтобы помогать в этом деле. Ну, а дальше посмотрим, что из этого получится», — заключил пресс-секретарь президента.

Европа отказалась учитывать мнение РФ в вопросах гарантий Украине
