Британских политиков научат защищаться от шпионов из России

Британская контрразведка MI5 подготовит рекомендации для политиков по защите от шпионажа и иностранного вмешательства, пишет The Sunday Times со ссылкой на источники.

В документе, предназначенном для «лиц с высоким уровнем риска», депутатов предупредят об угрозе со стороны «враждебных государств» и предложат различные меры безопасности. Например, там будут приведены советы по найму помощников, общению в социальных сетях и поездкам за границу, рассказали источники.

Также парламентариев призовут воспользоваться услугами Национального центра кибербезопасности, который предупредит о «любой вредоносной активности» на их электронных устройствах.

Рекомендации подходят для защиты от потенциальных рисков со стороны любых государств, однако британские чиновники ясно дали понять, что, по их мнению, основная угроза иностранного вмешательства исходит от Китая и России.