Трамп потребовал от Афганистана передать США аэродром Баграм

Афганистан ждут последствия, если власти этой страны не согласятся вернуть Соединенным Штатам контроль над авиабазой Баграм, заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы сейчас говорим с Афганистаном. Мы хотим, чтобы базу вернули. Мы хотим, чтобы ее вернули в ближайшее время, прямо сейчас», — приводит ТАСС заявление Трампа. «Если они этого не сделают, то вы узнаете, что сделаю я», — добавил он.

На вопрос о том, готовы ли США ввести войска на территорию Афганистана, Трамп ответил: «Мы не будем говорить об этом». Ранее Трамп заявил, что Афганистан ждут последствия, если власти этой страны не согласятся вернуть США контроль над базой.

В 2001-2021 годах аэродром в Баграме служил крупнейшей базой международной коалиции во главе с США в Афганистане. 1 июля 2021 года американцы спешно покинули авиабазу, а 15 августа она перешла под контроль движения «Талибан».

В 2021 году 46-й президент США Джо Байден объявил о завершении операции в Афганистане, которая стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года.