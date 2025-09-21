НАВЕРХ
Трамп потребовал от Афганистана передать США аэродром Баграм

Источник:
ТАСС
Президент США Дональд Трамп
Фото: © White House

Афганистан ждут последствия, если власти этой страны не согласятся вернуть Соединенным Штатам контроль над авиабазой Баграм, заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы сейчас говорим с Афганистаном. Мы хотим, чтобы базу вернули. Мы хотим, чтобы ее вернули в ближайшее время, прямо сейчас», — приводит ТАСС заявление Трампа. «Если они этого не сделают, то вы узнаете, что сделаю я», — добавил он.

На вопрос о том, готовы ли США ввести войска на территорию Афганистана, Трамп ответил: «Мы не будем говорить об этом». Ранее Трамп заявил, что Афганистан ждут последствия, если власти этой страны не согласятся вернуть США контроль над базой.

В 2001-2021 годах аэродром в Баграме служил крупнейшей базой международной коалиции во главе с США в Афганистане. 1 июля 2021 года американцы спешно покинули авиабазу, а 15 августа она перешла под контроль движения «Талибан».

В 2021 году 46-й президент США Джо Байден объявил о завершении операции в Афганистане, которая стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года.

