Европа отказалась учитывать мнение России в вопросах гарантий Украине

The Guardian
Россия не должна иметь возможность влиять на то, какие гарантии безопасности страны Европы пытаются выработать для Киева, заявил президент Финляндии Александр Стубб

«Это не тот вопрос, по которому Россия согласится или нет. Конечно, она не согласится, но смысл не в этом», — сказал Стубб в интервью The Guardian.

По его словам, гарантии безопасности для Украины вступят в силу только после заключения соглашения между Москвой и Киевом. Но у России якобы не будет права вето в отношении выбора их формата.

Стубб отметил, что гарантии безопасности Украине означают готовность европейских стран участвовать в военной эскалации.

Участники так называемой коалиции желающих в сентябре в Париже разместить на Украине «силы сдерживания» после установления перемирия с Россией.

Москва выступает категорически против появление на украинской территории натовских контингентов. Настоящей гарантией безопасности Украины является безъядерный и внеблоковый статус, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Россия не станет «миндальничать» с Финляндией
