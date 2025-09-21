НАВЕРХ
Чемпионы-гимнасты Нагорные поборются на шоу «Титаны»

Гимнастка Дарья Нагорная в шоу «Титаны»
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и его жена, чемпионка мира по спортивной гимнастике Дарья Нагорная стали участниками третьего сезона шоу «Титаны», сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Нагорный участвовал в первом сезоне шоу, Нагорная — во втором, но они не смогли стать победителем. При этом Дарья до старта съемок ничего не знала о повторном участии мужа в проекте.

Нагорный — действующий спортсмен, олимпийский чемпион (2020), серебряный призер Олимпийских игр (2016), трехкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы года.

Нагорная (Спиридонова) — серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном многоборье, чемпионка мира 2015. Завершила спортивную карьеру в 2021 году.

Гимнасты поженились в 2018 году, воспитывают сына.

Премьера третьего сезона шоу «Титаны» состоится 21 сентября в 21.00. В нем примут участие 111 атлетов, среди которых не только звезды спорта, но и звёзды шоу-бизнеса. Среди участников окажутся Леван Горозия (L’One), Женя Ершов, Гарик Харламов и другие. 

