Бузова раскритиковала Shaman за поступок на «Интервидении»

Телеведущая и певица Ольга Бузова не оценила поступок Shaman на международном конкурсе «Интервидение», когда он попросил не выставлять ему оценки за выступление.

Shaman на «Интервидении» исполнил песню «Прямо по сердцу», а после попросил жюри не оценивать его, так как «по законам гостеприимства он не имеет права претендовать на победу».

«Ярик, что это было??? Как вам этот «"благородный" поступок?» — написала Бузова в телеграм-канале.

По мнению Бузовой, лучшими выступления были у России, Белоруссии и Китая. «Не понимаю, зачем Ярослав снял себя с голосования… Вся страна ждала этого дня и болела», — еще раз задалась она вопросом.

В «Интервидении-2025» в Москве приняли участие 22 исполнителя. Победителем стал певец из Вьетнама Дык Фук.

США не смогли выступить на «Интервидении»