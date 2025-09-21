НАВЕРХ
VASSY снялась с «Интервидения» из‑за давления политиков

Фото: © vassymusic.com

Певица VASSY, которая должна была представить США на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», не смогла принять участие в конкурсе.

Исполнительница пропустила финальное шоу из-за беспрецедентного политического давления со стороны правительства Австралии, уточнила пресс-служба конкурса. VASSY имеет американское и австралийское гражданство.

Организаторы уточнили, что 20 сентября правительство Австралии направило в адрес певицы официальную ноту. В результате VASSY отказалась от участия, в начале мероприятия со сцены не стали показывать ролик американской исполнительницы.

«Конкурс твердо придерживается принципов открытости, культурного обмена и уважения к каждому участнику, остается вне политики и служит исключительно развитию искусства и международного сотрудничества», — подчеркивается в сообщении.

