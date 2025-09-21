НАВЕРХ
США не смогли выступить на «Интервидении»

Источник:
Sibnet.ru
211 0
Сцена «Интервидения»
Фото: © «Интервидение»

Представитель США не смог выступить на первом возрожденном конкурсе «Интервидение»: Брэндон Ховард заявил о семейных обстоятельствах, а VASSY помешало «беспрецедентное политическое давление».

Сначала США на «Интервидении» должен был представить певец, автор песен и продюсер Брэндон Ховард. «Брэндон — звезда мирового уровня, чья музыка преодолевает границы и объединяет культуры», — говорилось в сообщении пресс-службы «Интервидения».

Про Ховарда уже 15 лет ходят слухи, что он внебрачный сын короля поп-музыки Майкла Джексона.

Но за три дня до конкурса выяснилось, что Ховард не сможет участвовать. «По непредвиденным семейным обстоятельствам я не могу присутствовать в этом году», — сказал певец в видеообращении, распространенном организаторами.

Новым участником от США стала певица VASSY. Исполнительница — первая женщина, удостоенная ICON Award на Electronic Dance Music Awards в 2023 году, а ее треки вошли в чарты более 30 стран мира. Она сотрудничает в том числе с мировыми диджеями, включая Tiesto и David Guetta.

Уже в день конкурса поползла информация, что VASSY дисквалифицировали. Во время шоу было объявлено, что певица не выйдет на сцену «по независимым от организаторов конкурса и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии».

VASSY — гражданка США и Австралии, и «правительство Австралии направило в ее адрес официальную ноту», уточнили организаторы позже в телеграм-канале.

Интернациональное вокальное состязание «Интервидение-2025» прошло 20 сентября в Москве. Победителем стал певец из Вьетнама Дык Фук.

Культгид #Музыка
