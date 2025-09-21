НАВЕРХ
Названа страна проведения следующего «Интервидения»

Источник:
Sibnet.ru
Фото: © t.me/intervision_world

Следующий конкурс эстрадной песни «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии, соответствующее объявление в ходе мероприятия сделал ведущий от России, певец Алексей Воробьев.

«Мы рады сообщить о том, что Королевство Саудовская Аравия официально сообщило о готовности принять у себя международный музыкальный конкурс "Интервидение" в 2026 году», — сказал он.

Таким образом, конкурс станет ежегодным. В этом году финал соревнования прошел вечером 20 сентября на концертной площадке Live Arena в Москве. Победу одержал представитель Вьетнама Дык Фук с песней Phu Dong Thien Vuong.

На втором месте в конкурсе оказался Кыргызстан: его представляла группа Nomad с песней «Жалгыз сага» («Только тебе»). Замкнул тройку лидеров Катар, от этой страны выступила певица Дана Аль-Мир с композицией «Huwa Dha Anta» («Это именно ты»).

Культгид #Музыка
Обсуждение (0)
