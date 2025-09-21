НАВЕРХ
Испытана межпланетная лазерная связь

Ученые NASA успешно протестировали систему космической связи Deep Space Optical Communications (DSOC), которая позволяет передавать данные на огромные расстояния с помощью лазеров.

Всего в рамках эксперимента состоялось 65 сеансов связи, последний прошел с космическим аппаратом Psyche, который находился на расстоянии 350 миллионов километров от Земли, сообщается на сайте агентства.

Система DSOC использует лазерное излучение для кодирования и передачи информации между космическими аппаратами и наземными станциями. Наземная инфраструктура проекта включает передающую и приемную станции.

Эксперимент DSOC
Эксперимент DSOC
Фото: © NASA

Передающая станция направляет лазерный луч мощностью три киловатта к космическому аппарату, тот наводит по данному сигналу свой передатчик, а земной телескоп принимает слабые лазерные сигналы и преобразует их в цифровые данные.

В ходе испытаний удалось передать видео сверхвысокой четкости со скоростью 267 мегабит в секунду с расстояния свыше 48 миллионов километров. Максимальная дальность связи составила 494 миллиона километров — это превышает среднее расстояние между Землей и Марсом.

В перспективе технологию лазерной передачи информации планируется использоваться для организации высокоскоростной связи в будущих миссиях к Марсу.

