Чарли Кирка убили из винтовки XIX века

Обвиняемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка стрелял из винтовки Mauser 98, которая была разработана в XIX веке.

Винтовка принадлежала деду подозреваемого Тайлера Джеймса Робинсона и могла быть завезена в США еще до 1960 года, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники. Это означает, что у нее может не быть серийного номера.

Покушение на 31-летнего Кирка состоялось 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме. Известный своими консервативными взглядами и поддержкой президента США Дональда Трампа активист умер в больнице от полученного ранения.

Подозреваемый в убийстве — житель штата Юта Тайлер Джеймс Робинсон. Властям его передал собственный отец. Трамп заявил, что надеется на вынесение стрелку смертного приговора по данному делу.

Винтовка Mauser 98 образца 1898 года была разработана немецким конструктором Паулем Маузером и состояла на вооружении вплоть до конца Второй мировой войны. Благодаря высоким характеристикам ее до сих пор используют в качестве охотничьего и спортивного оружия.