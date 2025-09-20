Бывший президент Украины призвал идти на Москву

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что не будет удовлетворен возвращением страны к границам 1991 года, призвав ВСУ наступать на Москву в интервью YouTube-каналу «Апостроф TV».

«У меня есть свое представление, и я могу действовать морально, в интересах моей нации. Кто-то говорит — давайте идти до хутора Михайловского. А я говорю — и все? Вы самую большую проблему оставляете своим детям и внукам. На Москву!», — заявил Ющенко.

Он также отметил, что Украина должна стать «бронежилетом Европы», который защитит европейские страны. По его мнению, ВСУ защитят Евросоюз лучше, чем собственные армии европейских стран.

Ющенко занимал пост главы государства с 2005 по 2010 год. К власти он пришел в результате так называемой «Оранжевой революции». По итогам выборов 2010 года Ющенко потерпел сокрушительное поражение, набрав лишь 5,45 % голосов избирателей.