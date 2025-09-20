НАВЕРХ
Спутник с мышиным экипажем вернулся на Землю

Источник:
Sibnet.ru
Посадка спутника «Бион-М» №2
Посадка спутника «Бион-М» №2
Фото: © пресс-служба Роскосмоса

Биологический спутник «Бион-М» №2 с мышиным экипажем успешно приземлился в Оренбургской области, сообщил Роскосмос в своем телеграм-канале.

Космический аппарат был запущен с Байконура 20 августа. На его борту находились 75 мышей и полторы тысячи мух-дрозофил. После приземления их отправили в Москву для участия в дальнейших исследованиях.

Изучение мышей и мух поможет ученым понять, как космические явления влияют на живые организмы в диапазоне, где уровень космической радиации примерно на 30% выше, чем на околоземной орбите. Известно, что часть из животных погибли.

Снаружи спускаемого модуля установили специальный имитатор метеорита с микроорганизмами, чтобы узнать, могут ли они выжить при входе в атмосферу. На спутнике также были поставлены эксперименты со стволовыми клетками животных и человека, семенами, микроорганизмами.

Дальнейшие результаты покажут, безопасно ли отправлять людей на полярную орбиту. По итогам экспериментов Роскосмос примет решение о наклонении орбиты перспективной Российской орбитальной станции.

Наука #Космос
