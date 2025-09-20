НАВЕРХ
Минобороны опровергло полеты российских МиГ-31 над Эстонией

Минобороны России опровергло заявление властей Эстонии о том, что три истребителя МиГ-31 якобы вторглись в воздушное пространство их страны.

Ведомство уточнило, что 19 сентября истребители совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. По данным Минобороны, во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись.

«Маршрут полета самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в официальном телеграм-канале.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал ранее написал в соцсети X, что три российских истребителя вторглись в воздушное пространство страны. При этом самолеты НАТО якобы немедленно отреагировали и перехватили российские самолеты.

Эстонские власти утверждали, что МиГ-31 нарушили воздушное пространство страны у острова Вайндло и пробыли там почти 12 минут. В связи с этим республика созовет экстренные консультации НАТО.

Оборона #Армия
