Названы основные причины смертности россиян

Sibnet.ru
Болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет являются причинами свыше 80% смертей в России, сообщил глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Батыр Бердыклычев.

Глава офиса ВОЗ в Москве привел статистические данные, согласно которым «основное бремя заболеваний в Российской Федерации обусловлено, прежде всего, неинфекционными хроническими заболеваниями», передает РИА Новости.

В первую очередь это болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет. На эти заболевания приходится более 80% всех смертей в стране.

Также Бердыклычев указал на факторы риска развития этих заболеваний, в числе которых - злоупотребление алкоголем, табакокурение, повышенное артериальное давление, высокий уровень потребления соли, нездоровое питание и загрязнение воздуха.

Жизнь #Здоровье
