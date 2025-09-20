НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Спрогнозировано снижение ключевой ставки до 15%

Источник:
Sibnet.ru
218 0

Центробанк России продолжит снижать ключевую ставку, к концу года она составит 15% годовых, спрогнозировал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Эксперты ожидали от регулятора «более смелого» снижения ключевой ставки на последнем заседании, уточнил Шохин в интервью ТАСС. По его словам, Центробанк решил двигаться «маленькими шажками», пытаясь замерить реакцию рынка.

Центробанк России на заседании 12 сентября третий раз подряд снизил ключевую ставку — на этот раз до 17%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина уточнила, что на заседании был выбор между сохранением ключевой ставки и ее снижением.

Аналитики назвали решение Центробанка осторожным, отметив, что многие ожидали снижения ключевой ставки до 16%. 

Еще по теме
Сложность майнинга биткоина обновила рекорд
Закон о налоге на сверхприбыль банков внесли в Госдуму
Набиуллина не увидела рецессии в российской экономике
Денег нет в России на замену выработавших ресурс лифтов
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Третья форма денег: что такое цифровой рубль
ФСБ задержала женщину в Новосибирске после диверсии на Транссибе
Обвиняемый в убийстве американского политика Кирка объяснил мотив
Трамп сделал внушение Зеленскому
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
33
Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда
27
Трамп сделал внушение Зеленскому
19
Путин проведет прямую линию в декабре
14
ФСБ задержала женщину в Новосибирске после диверсии на Транссибе
14
Путин продлил ответные санкции против Запада