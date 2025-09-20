Спрогнозировано снижение ключевой ставки до 15%

Центробанк России продолжит снижать ключевую ставку, к концу года она составит 15% годовых, спрогнозировал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Эксперты ожидали от регулятора «более смелого» снижения ключевой ставки на последнем заседании, уточнил Шохин в интервью ТАСС. По его словам, Центробанк решил двигаться «маленькими шажками», пытаясь замерить реакцию рынка.

Центробанк России на заседании 12 сентября третий раз подряд снизил ключевую ставку — на этот раз до 17%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина уточнила, что на заседании был выбор между сохранением ключевой ставки и ее снижением.

Аналитики назвали решение Центробанка осторожным, отметив, что многие ожидали снижения ключевой ставки до 16%.