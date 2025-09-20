НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский анонсировал появление «штурмовых войск»

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами анонсировал появление отдельных штурмовых войск.

«Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение. Сейчас все готовится, и я думаю, где-то неделю — десять дней и все будет работать», — приводит слова Зеленского УНИАН.

Он уточнил, что в настоящее время ВСУ уже имеют «штурмовые батальоны», однако пришло время официального создания отдельных современных войск подобного типа, у которых будет все необходимое вооружение, включая дроны.

Зеленский также объявил, что ВСУ продолжают контрнаступление в районах Покровска и Доброполья — по словам украинского лидера, «одном из самых важных направлений для России».

